Overname bouwfirma Adriaans uit Helmond nabij

De nieuwe eigenaar zal zich snel wenden tot de opdrachtgevers van de bouwprojecten die stil zijn komen liggen, verwacht curator Maurice Winkels (LXA, Den Bosch). Het gaat onder meer om projecten in Helmond (Heistraat, Brandevoort, Raaijmakers-terrein) en Beek en Donk (Piet van Thielplein).

De bouw van een Lidl in Kaatsheuvel wordt donderdag al hervat. Hierover zijn afspraken gemaakt met de supermarktketen, aldus Winkels. En de huurders van de 22 woningen in het plan Het Klavier in Aarle-Rixtel krijgen zo goed als zeker begin volgende week de sleutels van hun woningen.