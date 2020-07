Overtredingen en aanhoudingen bij handhavingsactie in Helmondse binnenstad

De gemeente en de politie hielden donderdag 9 juli een gezamenlijke actie in de Helmondse binnenstad. Daarbij werden drie panden bezocht en is een verkeerscontrole gehouden.

120 gram henneptoppen en pepperspray

In één van onderzochte panden zijn 120 gram henneptoppen, een grote hoeveelheid gripzakjes (vaak gebruikt voor het verpakken van verkoopeenheden drugs) en pepperspray gevonden en in beslag genomen. Twee verdachten zijn hiervoor aangehouden. In het gebouw werd ook illegaal gegokt op voetbalwedstrijden.

Verder is een onderzoek gestart naar het gebruik van het pand; er zouden andere dingen gebeuren dan waarvoor een vergunning is afgegeven. Na de aanhoudingen werd de zaak gesloten omdat er geen leidinggevende meer aanwezig was.

Prostitutie en namaaksigaretten

In een ander pand is zo’n 10 kilo shisha-tabak in beslag genomen omdat daarvoor geen accijns was betaald. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van prostitutie. Dat wordt verder onderzocht. Ook was sprake van een brandgevaarlijke situatie. De ondernemer heeft op last van de gemeente zijn nooduitgang vrijgemaakt.

In het derde pand dat werd gecontroleerd is mogelijk sprake van sociale zekerheidsfraude en adresfraude. Er zouden meer mensen op het adres verblijven dan er staan ingeschreven. De gemeente en uitkeringsinstantie Senzer gaan dit onderzoeken.

Ook is er een vreemdeling in het gebouw aangetroffen waarvan de status onduidelijk is. De politie doet hier nog verder onderzoek naar. In een voertuig op straat werden namaaksigaretten aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.

Op de rollerbank

Op verschillende plaatsen zijn verkeerscontroles gehouden. Daarbij zijn dertig boetes uitgeschreven, onder meer voor rijden onder invloed van drugs, foutparkeren en rijden zonder geldig rijbewijs.

Brom- en snorfietsen werden op een rollerbank gezet om te kijken hoe hard ze kunnen. Veertien voertuigen bleken te zijn opgevoerd en voldeden niet aan de keuringseisen. Hiervoor zijn boetes uitgeschreven.

Vorige maand werd ook al een grote handhavingsactie gehouden in de Helmondse binnenstad. Daarbij werden tachtig mensen ingezet, vijf panden gecontroleerd en een verkeerscontrole gehouden. Terwijl de politie aan het werk was in de shishalounge aan de Markstraat werd toen met vuurwerk gegooid richting een politie-auto.