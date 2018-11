Overvaller tankstation Beek en Donk blijkt 17-jarige jongen, gewonde medewerker weer thuis

Film in Helmond: De donkere gedachten verbeeld in dans

9:31 HELMOND - Hoe is het om zwarte gedachten te hebben, waarbij zelfmoord een terugkerend onderwerp is? Luciënne Lambermont, docent aan het Kunstkwartier in Helmond, heeft dit thema omgezet in een choreografie. Leerlingen uit haar talentklas dans hebben die uitgevoerd en er is een korte film van gemaakt.