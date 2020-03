Overvallers Helmond krijgen tot zes jaar celstraf voor geweldsgolf

Zeer beangstigend voor slachtoffers

Doelwitten waren een AH en een tankstation in Helmond, friettenten in Nuenen, Beek en Donk en Aarle-Rixtel en de Emte in Valkenswaard. Een ervan bleef bij een poging. Het ging telkens gewapend en dat geweld werd steeds heftiger. De rechtbank wijst er in het vonnis op dat vooral die overvallen niet alleen economische schade aanrichten, maar vooral de slachtoffers zwaar belasten. Het is zeer beangstigend voor hen geweest, en ze zullen er waarschijnlijk nog lang last van hebben.



Daar hadden de daders geen enkel oog voor, staat in de vonnissen. “Gelet op de brutaliteit en het gemak waarmee te werk is gegaan, lijkt het erop alsof het voor de verdachten de normaalste zaak van de wereld is om dit soort overvallen te plegen.”