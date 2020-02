Overvallers schuiven elkaar schuld in schoenen voor geweldsgolf in regio

Vorig jaar waren de vier nog vrienden. Die tijd is overduidelijk voorbij, zo bleek tijdens de rechtszaak donderdag in Den Bosch. Vier jonge verdachten (20 en 21 jaar) struikelden over hun woorden in hun ijver om elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Als er een praatte, stak de ander bedelend zijn vinger op. “Niets van waar meneer rechter, echt eerlijk. Ik heb niets gedaan.” Ruzies, bekvechten, één van hen wilde geen antwoorden geven want hij ‘praat enkel met Allah’: de rechter had er zijn handen vol aan.



Dat was eerder het geval bij de politie. Het dossier telde duizenden pagina’s. De aanklachten moesten op een spreadsheet om duidelijk te maken waar en wanneer wat was gebeurd en wie waarvan werd verdacht. Want hoewel er duidelijk twee duo’s waren: de overvallers en de inbrekers, gingen ze ook met elkaar op pad. Dan reden ze elkaars vluchtauto, of kochten een blikje fris bij een supermarkt om te kijken of het druk was. Om het extra moeilijk te maken was de voornaam van de een de achternaam van de ander en andersom.