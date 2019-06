Overvallers uit Helmond, Nuenen en Aarle-Rixtel zijn te gevaarlijk om los te lopen

DEN BOSCH - Vier van de vijf leden van een bende die veel gewapende overvallen pleegde in en rond Helmond, waaronder ook drie in Beek en Donk, blijven voorlopig in de cel. Ze zijn te gevaarlijk om vrij te laten uit voorarrest, zo besloot de Bossche rechtbank vrijdag.

Volledig scherm Overval Beek en Donk © Bert Jansen Het gaat om vier Somaliërs en een Syriër van 20 en 21 jaar. Ze wonen in Helmond, Nuenen en Aarle-Rixtel. Officier van justitie Geerte Burgers heeft ze in beeld voor zeker negen overvallen en een inbraak. Ze zijn gepakt door een speciaal team dat de politie opzette toen in december 2018 en januari 2019 veel eenzelfde overvallen werden gepleegd door mannen met dezelfde signalementen. Opvallend was dat Beek en Donk drie keer doelwit was. Daaronder, binnen een week, twee maal hetzelfde tankstation.

Camerabeelden

Een van de vijf mannen zit niet achter tralies, de rest wel. De politie is nog lang niet klaar met het onderzoek. De overvallen zijn vaak door twee of drie van de verdachten gepleegd. Anderen bleven dan thuis. Er zijn veel camerabeelden, maar de mannen waren meestal gemaskerd en lijken op elkaar. Het is nu nog niet helemaal duidelijk wie wat deed bij welke overval.

Bij een procedurele zitting kwam wat meer informatie naar buiten over wat er gebeurde. De Beek-en-Donkse overvallen werden echter niet genoemd. Wel anderen. Op 17 december werd de EMTÉ van Valkenswaard overvallen. De mannen trokken een pistool en deden een greep in de kassa. Een van hen had net ervoor een blikje fris gekocht om de zaak rustig te bekijken.

Twee dagen later was het raak bij een cafetaria in Beek en Donk. Toen werd er gezwaaid met een mes, de mannen riepen dat ze een geweer hadden en kregen tweehonderd euro mee.

Pistool

In januari was de beurt aan een Helmonds tankstation. Daar kwamen een mes en pistool te voorschijn. Naast geld namen de mannen ook sigaretten mee. De eigenaar had zijn zaak net verkocht, de overval vond plaats op de een-na-laatste dag. Zowel de eigenaar als de jonge vrouw die achter de kassa stond, waren bijzonder onder de indruk van het gebeurde.

Volledig scherm Overval op tankstation Schoenmakers in Helmond © Bert Jansen

Een week later pakten de mannen het anders aan. Een van hen kende een meisje uit Best. Haar ouders hadden een kluis, zo kwamen ze aan de weet. Ze lokten het meisje uit huis en sloegen toe: in de kluis lagen vijftien mille cash en veel sieraden.

Marlboro

Volledig scherm Overval Albert Heijn Helmond © Bert Jansen De politie had de mannen al redelijk in beeld. Na een herkenning kwamen via telefoontaps de anderen ook boven drijven. Zo kon de politie horen hoe ze in februari een overval pleegden op een Helmondse Albert Heijn. Saillant detail: even ervoor zei een van hen geen sigaretten te hebben. Bij de kassa werden vervolgens geld en Marlboro’s geëist.

Te veel gevaar

Kort daarop werden ze allemaal opgepakt. Mogelijk zijn er nog meer zaken aan hen te koppelen. Advocaten vroegen vrijlating uit voorarrest maar dat wuifde officier Burgers weg: de drie maanden die ze nu zitten, staan in geen enkele verhouding tot de straf die ze uiteindelijk zal eisen. Ook de rechtbank zag te veel gevaar.