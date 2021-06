Paar honderd daken vervangen kan niet zomaar; eerst huisjes regelen voor vleermuizen en vogels

Woonpartners gaat in Helmond-Noord de daken van zo’n 250 huizen vervangen. In oktober - na het broedseizoen - zijn de eerste woningen in de Vogelbuurt aan de beurt. ,,Daar mag dan niks zitten. Geen enkel nest. Anders pleeg je een strafbaar feit”, zegt projectcoördinator vastgoedbeheer Dennis Verberne. ,,De laatste jaren doen we veel daken. Dan kom je steeds meer tegen.”

Voor elke dakgoot of kier waar beschermde dieren als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zitten, moeten vier tijdelijke nestkastjes komen. Binnen een straal van tweehonderd meter. Ze moeten in ieder geval het hele broedseizoen blijven hangen. Bij grote renovatieprojecten kan dat een ingewikkelde puzzel zijn. ,,Je bent er jaren mee bezig”, zegt Verberne. ,,Tellen wat er waar zit, rekening houden met het broedseizoen, tijdelijke kastjes regelen...”

Het komt allemaal heel nauw. Zo is precies vastgelegd hoeveel mensen van een gespecialiseerd bedrijf hoeveel rondes moeten maken als ze in kaart brengen welke dieren er zitten. ,,Het is heel leuk, maar soms ook lastig. Dan moet je kriskras door de buurt renoveren omdat je niet rij voor rij kunt afwerken als er nesten zitten.”

Aanbellen voor hulp

In het renovatiegebied tussen de Raafstraat en Kemenadelaan en de Nachtegaallaan en de Kievitstraat bleek Woonpartners zelf niet genoeg huizen te hebben - waar niet aan wordt gewerkt - om voor alle vleermuizen tijdelijke opvang te regelen. De woningstichting heeft hulp gevraagd en gekregen van eigenaren van koopwoningen in de buurt. ,,Dat is denk ik voor het eerst. We zijn gaan aanbellen en hebben gevraagd of we kastjes aan hun huizen mogen hangen.”

Nu de vogels nog

Verberne is steeds handiger geworden met de flora- en faunaregels bij renovatieprojecten. Het is volgens hem een kwestie van genoeg tijd nemen voor de voorbereidingen. ,,Drie jaar zou ideaal zijn. Dan weten we waar we aan toe zijn voor de planning en de begroting.”

De vleermuizenkasten in Helmond-Noord zijn nu geregeld. Binnenkort kunnen de vogelverblijfplaatsen in kaart gebracht worden. ,,Kijken hoe we dat gaan doen. Ik verwacht dat er best wat zitten.”