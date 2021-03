Paaseitjes zoeken dankzij vader-dochter duo: ‘Ik vind het leuk om mensen blij te maken’

HELMOND - Niets is leuker dan dingen ondernemen met je dochter. Dat vindt Lesley Fransen uit de Helmondse wijk Brandevoort. Het duo gaat aan de slag met een paasactie. ,,We willen avontuur creëren voor de kinderen in de buurt.”

Samen met Helmondse snoepwinkel De Zoete Inval organiseert vader-dochter duo Lesley en Zoey Fransen (43 en 7) een paasactie in de vorm van een wedstrijd. ,,Mensen bestellen bij ons of bij De Zoete Inval tasjes met paaseitjes. Hier zitten stickers in, in de vorm van een paasei, die mensen op hun raam kunnen plakken. Zo kunnen kinderen als het ware paaseitjes zoeken”, vertelt Fransen. De stickers maakt hij zelf. ,,Zoey maakt de cupcakes. Deze zitten samen met andere lekkernijen in het pakketje voor degene die de leukste foto van zichzelf met de sticker van het Gouden Ei maakt.”

Aan het begin van het jaar kwam het duo er achter dat ze graag samen bakken. ,,Een vriendinnetje bleef slapen en we wilden iets leuks doen. Ik vroeg papa of hij een kraampje voor op de oprit wilde maken, om minicupcakes te verkopen”, vertelt de jonge Zoey. Met wat ouderlijke hulp werd dit een succes. ,,In twee uur tijd was alles wat we gebakken hadden weg”, zegt ze. ,,Ik heb zelf een geschiedenis in taarten bakken”, vertelt Lesley. ,,Dus ik kan haar helpen bij het maken van cupcakes. Maar het is leuk om te zien dat ze ook echt het geduld heeft om zelf dingen te leren.”

Voor de kinderen

Dit is niet de eerste keer dat het tweetal de krachten bundelt om anderen te voorzien van lekkernijen. ,,Met Valentijnsdag heb ik ook veel cupcakes gebakken. Ik vind het leuk om mensen blij te maken”, vertelt Zoey met een lach. ,,En als vader help ik haar daar natuurlijk graag bij”, vult vader Lesley aan.

Zoey vertelt dat het wel goed zit met dat blij maken. ,,Mensen zeggen tegen me dat ze de cupcakes mooi en lekker vinden. Daarom wilden we ook iets bedenken voor Pasen.” Daarnaast vindt het tweetal het leuk dat ze iets kunnen organiseren voor kinderen in de wijk. ,,Er is momenteel niet veel voor hen. We willen zorgen dat ze een leuke activiteit kunnen doen die binnen alle regels past”, legt Fransen uit. Of Zoey zelf ook paaseitjes gaat zoeken? ,,Ja! Maar alleen als het niet regent.”