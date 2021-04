Pad voor ‘zon en wind’ is als een schaakspel, zeker ook in Helmond

Er werd gedebatteerd over vier dilemma’s rondom draagvlak voor de energietransitie. Aanleiding: de weerstand die op steeds meer plekken de kop opsteekt nu windmolen- en zonneparkplannen concreet worden. In Helmond is het plan van Solarcentury voor een groot zonneveld aan de zuidkant van Stiphout het meest prangende voorbeeld.

Bestuurders weten hoe gevoelig dit soort (landschappelijke) ingrepen liggen. Vandaar de helemaal uitgedachte communicatieplannen en inspraaktrajecten. En toch schieten gemeentebesturen zichzelf vaak in de voet. Dat dreigt ook in Helmond.

Sympathiek én ver weg

Dit soort processen begint vaak met hoofdlijnen waar niemand op tegen is. Omdat ze sympathiek zijn en tegelijkertijd ‘ver weg’. Bestuurders benadrukken dat ook steeds: ‘Er ligt nog niks vast, we komen bij u terug’. Als in een ‘zoekgebied’ dan ineens iets lijkt te gaan gebeuren, zijn de poppen aan het dansen.

Op een gegeven moment kunnen zaken ook door elkaar gaan lopen. Zoals in Helmond. De stad stelde medio vorig jaar een zonnevisie vast. Uitgangspunt: eerst zonnepanelen op daken, daarna pas op land. Vervolgens ontstonden er twee werkelijkheden.

Allicht vanuit de wetenschap dat Helmond met alleen zon op dak nooit aan zijn opgave kan voldoen, ging het stadsbestuur ogenschijnlijk meedenken met een bedrijf dat in Stiphout snel voor flink wat hectares zonnepanelen zou kunnen zorgen. Maar dát was niet de afspraak, is nu het commentaar.

Paar passen achteruit

En zo probeert de Helmondse politiek dus zaken scherp te krijgen, waarmee in feite een paar passen achteruit worden gezet. Moet de stad qua klimaatplannen de landelijke en Europese koers volgen of toch vasthouden aan de eigen, eerder vastgestelde grotere ambitie? Betekent inspraak dat burgers beslissen óf er iets komt of hóe het er komt? Wat moet de definitie zijn van ‘draagvlak’? En moet de gemeente zich enkel als vergunningverlener opstellen of duidelijk regie voeren?

Op een enkeling na vinden alle Helmondse politici dat de gemeente de regisseur moet zijn. Dus ook (de meeste leden van) ‘ondernemerspartijen’ als de VVD en D66. De praktijk wijst dan ook vaak uit dat commerciële partijen een potje maken van het communicatie- en inspraaktraject, althans in de beleving van burgers. Veelgehoorde opmerking: zaken worden mooier voorgesteld dan ze zijn.

Toezeggingen gedaan?

Door zo expliciet te benoemen dat voldoende draagvlak essentieel is voor het geplande zonnepark in Stiphout, ook door de coalitiepartijen, lijkt er in dat dossier duidelijkheid. Maar wat als dit plan strandt? Zijn er geen verwachtingen gewekt of zelfs toezeggingen gedaan aan Solarcentury? Zou dit verklaren waarom antwoorden op vragen van raadsleden vooralsnog onduidelijk en zelfs ontwijkend zijn?

De grootste vraag is misschien wel of de hele gang van zaken geen grondige evaluatie verdient. Draagvlak creëren voor grote veranderingen is moeilijk. Het vergt moed en overredingskracht, en daarnaast oprechte interesse in zorgen van burgers. Het is als een schaakspel, waarbij het continu draait om de juiste zet.

Anno 2021 zijn van bovenaf opgelegde maatregelen gedoemd te mislukken. Anderzijds pakken burgers zelf steeds vaker de regie; ze gaan zélf aan de slag met de energietransitie, ze gaan zélf duurzamer leven. Hier ergens zal de sleutel liggen. Louis van de Werff van Helder Helmond zei het donderdagavond mooi: ‘Met inspraak creëer je acceptatie en met acceptatie creëer je draagvlak’.