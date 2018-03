Pand aan Engelseweg in Helmond moet één jaar dicht na vondst 4 kilo MDMA

IVN Helmond neemt nieuw onderkomen in gebruik

12:08 HELMOND - De Koekoek is de naam van het nieuwe onderkomen van IVN Helmond. De natuurwerkgroep neemt op zaterdag 24 maart zijn inloopruimte feestelijk in gebruik. IVN is sinds de heropening gehuisvest in het paviljoen van Speeltuin Helmond-West.