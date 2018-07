Pannehoeve Helmond gaat hitte te lijf met voetbadjes en eigen ijs

Tekort aan zorgappar­te­men­ten ook in regio Eindhoven-Hel­mond groot

18:11 EINDHOVEN - Ook in Zuidoost-Brabant is een tekort aan zogenaamde zorgappartementen in de vrije sector. Er is vraag naar meer dan 2000 van deze woningen in complexen waar ook een zorgaanbieder zijn diensten aanbiedt. Landelijk is er nu al behoefte aan zo'n 32.000 zorgappartementen, blijkt uit onderzoek van Vastgoedadviseur CBRE.