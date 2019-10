Papierinzamelaar De Vries in Helmond failliet, toekomst familiebedrijf ongewis

Jan van Bra­bant-school in Helmond is blij, maar nog niet gerust op toekomst

9:37 HELMOND - Middelbare school Jan van Brabant in Helmond is blij dat de gemeente in 2020 duidelijkheid wil geven over de toekomstige huisvesting. Maar de directeur benadrukt: ‘we zijn er nog niet’.