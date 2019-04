Parc Verde in Helmond-West: harde noten te kraken

Parc Verde gaat het bouwplan van 108 woningen heten. Het gaat om 67 grondgebonden woningen in diverse categorieën (rijtjeshuizen, tweekappers, patio’s) en twee complexen met in totaal 41 appartementen. De aangevraagde bouwvergunning is in behandeling bij de gemeente Helmond. „Het zou mooi zijn als we in september, oktober kunnen starten”, aldus directeur Oerlemans.