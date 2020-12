Parc Verde in Helmond-West krijgt voor kerst zijn eerste bewoners

Dokter worden en een eigen kapsalon: Eritrese meisjesdro­men leven voort in Geldrop en Mierlo

2 december GELDROP-MIERLO - Kisanet (30) en Fithawit (27) droomden als kleine meisjes over later. De een zou dan dokter zijn. De ander had een eigen kapsalon. Maar dat was in Eritrea. En daar komen dromen -zeker die van vrouwen- niet zo vaak uit. Nu wonen ze in Geldrop en Mierlo. Dromen ze nog steeds?