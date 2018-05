Parkeergarage bij Cacaofabriek Helmond: 'als bezoekers maar gratis mogen stallen'

SP wil einde aan overlast in natuur bij Berkendonk

10:21 HELMOND - Kan de zwaluwwand bij Berkendonk niet onbereikbaar worden gemaakt? Dat is een van de vragen die de fractie van de SP in de Helmondse gemeenteraad stelt aan het college, in de hoop vernielingen en wangedrag in het gebied tegen te gaan.