Parkeren blijft gevoelig onderwerp in Helmond

Winkeliers in de Helmondse binnenstad zijn benieuwd naar de nieuwe plannen van de gemeente om het centrum aantrekkelijker te maken. Maar: bezoekers die meer moeten gaan betalen voor parkeren? Dat ziet eigenlijk niemand zitten. ,,Als de bereikbaarheid slechter wordt en het parkeren duurder, dan is dat voor niemand goed”, zegt Angelique van Rooij. Ze is eigenaar van chocoladewinkel Boulanger in de Elzas Passage. ,,Afgelopen weekend was de Kanaaldijk afgesloten vanwege het Drakenbootfestival. Nou, dat merk je meteen. Aan deze kant van het centrum was er niets te doen.”