Parkeren in Helmond regelt ambtenaar Hagelaar nu even vanuit Cambodja

In de ochtend neemt Hagelaar mails door en doet administratieve zaken. Eind van de middag plaatselijke tijd (het is daar vijf uur later) heeft hij via video contact met zijn Helmondse collega’s. ,,Ik werk zo halve dagen.” De rest van de dag besteedt Hagelaar (60) aan het project in Cambodja. Hij is daar in totaal drie maanden met Carina van Silfhout (58), mede-oprichtster van de stichting.