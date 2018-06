Parochieblad Lambertus in Helmond verdwijnt en maakt plaats voor 'Pfarrnachricht'

Daarvoor in de plaats komt per 1 september een nieuwsbrief die elke twee weken in de kerken wordt neergelegd. Daarin staan de agenda en nieuws over activiteiten. De Lambertusparochie heeft deze vorm afgekeken van Duitse parochies, die zulke 'Pfarrnachrichten' ('Parochienieuws') al jaren in hun kerken hebben liggen.