Passend onderwijs: een voorlopige balans

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van het speciaal onderwijs, menen Mark en Mireille Giebels uit Helmond. „Ze denken dat daar met stoelen door de klas gegooid wordt”, zegt Mark. „En dat er alleen zwakzinnige kinderen met een laag IQ zitten”, vult Mireille aan. Zelf weten ze wel beter. Dochter Demi (12) zit al haar hele schoolgaande leven op De Hilt, een school voor speciaal onderwijs in Helmond. Sinds drie weken gaat ook haar zusje Zoë (10) er naartoe, nadat zich in de afgelopen anderhalf jaar een angst- en dwangstoornis ontwikkelde bij het meisje. Als ze met een potlood haar lip aanraakt, kan ze ineens bang zijn om ziek te worden. Of ze legt zichzelf dwingende rituelen op, zoals het tellen van traptreden. De juf wist zich er geen raad mee en had met een grote klas weinig tijd er aandacht aan te besteden. „Zoë was doodongelukkig, ze zat elke dag huilend in de auto.”