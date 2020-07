Pastor Jo van Kessel (89) neemt zonder poespas afscheid van de Trudokerk: ‘Ons Stiphout, een prachtdorp’

Van Kessel stoort zich er niet aan dat de kerkbanken niet meer elke week tot de laatste plek gevuld zijn. De mensen wisten hem te vinden als dat nodig was. Dag en nacht konden ze bij hem terecht. De pastor was bij veel bijeenkomsten in de wijk en werd geregeld om advies gevraagd. ,,Vroeger paste de maatschappij zich aan de kerk aan; eerst het lof en dan voetbal. Nu niet meer. Dat is niet slecht, het past bij de tijd.” Geloven is volgens hem veel meer dan op zondag naar de kerk gaan. Goed doen voor elkaar kan heel goed buiten het gebouw.



Heeft hij nooit iets anders gewild dan het geloof dienen? ,,Als ik een knap meisje tegenkwam, was ik wel eens afgeleid”, zegt hij lachend. De verleiding was nooit groot genoeg om zijn toga aan de wilgen te hangen. Nu is dan toch het moment aangebroken dat het bisdom op zoek moet naar een opvolger.