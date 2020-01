Paterskerk Helmond monument, nieuwe locatie Jan van Brabant College in mei bekend

video HomeCompu­ter­Mu­se­um in Helmond is nu twee keer zo groot en heeft dus veel meer ruimte voor retrocompu­ting

11:29 HELMOND - Ruim twee keer zo groot is het HomeComputerMuseum in zijn nieuwe onderkomen. Vanaf zondag kan het publiek daar nog meer digitale nostalgie bewonderen. „Wij willen dat mensen over dertig jaar nog weten dat Philips ooit een Cd-i heeft gemaakt.”