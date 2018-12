Paul Hendriks nieuwe prins Brouwhazen

Hendriks is 29 jaar en geboren en getogen in Brouwhuis. Hij woont samen met zijn Prinses Maud. In het dagelijks leven is hij gymleraar en CrossFit-coach. Als docent werkt hij bij Stichting JIBB en verzorgt de gymlessen op drie basisscholen in Mierlo-Hout. Als CrossFit-coach is de prins te vinden in Asten. Verder is hij een graag geziene gast bij v.v. Bruheze. Van de jeugd tot de senioren is de prins daar actief geweest.