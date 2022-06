Paul Smeulders wethouder in Arnhem

Wie nam er in 1957 een kijkje bij de onthulling van het Goorgemaal in Maarheeze?

De onthulling van het Goorgemaal in maart 1957. Een foto gemaakt in Maarheeze en de opening werd verricht door gedeputeerde de heer H.A. Van Haaren. Wie weet nog waar het gemaal voor diende en bestaat het eigenlijk nog steeds? We komen graag met lezers in contact die meer weten. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

28 mei