Peelgemeenten werken samen bij taallessen voor inburgeraars

Taalonderwijs voor inburgeraars is nu nog interessant voor commerciële ‘cowboys’. De statushouders mogen zelf hun taalschool kiezen. Aan de lessen hangt een financiële stimulans van 10.000 euro subsidie per inburgeraar. Dat werkt fraude in de hand. Zo loopt er een onderzoek naar een Eindhovense zakenman van Syrische afkomst die onterecht miljoenen aan subsidie zou hebben opgestreken.

Om misstanden te voorkomen, worden de budgetten voor het inkopen van taalonderwijs op 1 januari 2022 overgeheveld naar de gemeenten. Die kunnen contracten afsluiten met betrouwbare aanbieders. Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Helmond en Geldrop-Mierlo bereiden gezamenlijk een aanbestedingsprocedure voor. Eerst moet elke gemeente afzonderlijk instemmen met die samenwerking.

Quote Het is voor een partij moeilijk om kwalita­tief goed onderwijs te verzorgen voor zeven inburge­raars waarvan niet bekend is wanneer die instromen René Joosten, Regionaal projectleider Wet Inburgering

Geen klas vol

De lage aantallen inburgeraars maken het voor gemeenten lastig om dit individueel op te pakken, legt regionaal projectleider René Joosten uit. „Het is voor een partij moeilijk om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor bij wijze van spreken zeven inburgeraars waarvan niet bekend is wanneer die instromen. Daar kun je geen klas mee vol krijgen of programma omheen bouwen.”

De zeven gemeenten samen komen naar schatting uit op 120 kandidaten. Dat is meer dan een verdubbeling van de taakstelling ten opzichte van de 50 van vorig jaar. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, is bezig met een inhaalslag bij de beslissingen op asielaanvragen. „Het maakt de investeringsbereidheid voor taalaanbieders mogelijk groter. Of we die taakstelling ook daadwerkelijk realiseren, hangt af van het COA. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers maakt de koppeling tussen statushouder en gemeente.”

Geheim

Vanuit de Aanbestedingswet mag Joosten inhoudelijk nog niets zeggen over de procedure die voorbereid wordt. Dus op basis van welke criteria de gemeenten een taalaanbieder gaan kiezen en of ze voor één of meerdere taalscholen gaan, blijft nog even ongewis. In de eerste helft van april wordt het aanbestedingsdocument gepubliceerd.