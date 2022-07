Personeel Franke akkoord met ontslagregeling, maar treurnis over sluiting blijft: ‘Die was en is niet nodig’

Harrie en Annie, 60 jaar getrouwd: ‘Accepteer elkaar zoals je bent’

MIERLO - In 1959 keken ze elkaar voor het eerst in de ogen. Niet veel later kregen ze verkering. Volgende week dinsdag zijn Harrie (82) en Annie (82) Dreverman-van Lieshout uit Mierlo 60 jaar getrouwd. Het geheim? ,,Accepteer elkaars eigenschappen, goede en minder goede.”

9 juli