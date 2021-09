Persoon komt om bij steekpartij Helmond, verdachte aangehouden

Survival­len voor 3-jarigen: 'Hoe eerder je leert overleven in het water, hoe beter’

8:23 Je moet er niet aan denken: een peuter die reddeloos in het water ligt. Het is de nachtmerrie van iedere ouder. Niet voor niets is zwemles steeds vaker beschikbaar voor de allerkleinsten. Er zijn nu zelfs heuse ‘survivallessen’ voor 3-jarigen. Onder meer op het programma: wat te doen als je met je driewieler in de sloot belandt?