Peter Gillis en Nicol Kremers gaan verhuizen

,,Het was sowieso niet de bedoeling om hier lang te blijven wonen” stelt Gillis in een verklaring naar deze krant. ,,We wilden groter wonen en hebben nu in dezelfde regio een mooie villa gekocht.” Peter en Nicol woonden pas één jaar in Pelt. In het eerste seizoen van de reallifesoap was te zien hoe het stel het huis inrichtte. Voor 1,4 miljoen euro beschikt de toekomstige eigenaar over vijf slaapkamers, twee badkamers, een enorme woonkamer en een flinke keuken. De villa is beveiligd met een ‘hoogwaardig alarmsysteem’, in de garage is ruimte voor vier auto’s.