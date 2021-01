Petitie om supermarktmedewerker Jeffrey te behouden voor Jumbo: ‘Actie is sympathiek, maar we kunnen geen contract aanbieden’

Video Vijftig mensen op de been in Helmond, stenen en vuurwerk gegooid naar agenten

25 januari HELMOND - Na de rellen in Eindhoven werd er via sociale media opgeroepen om ook te komen rellen in Helmond bij de Braak. Dit zou gaan om een demonstratie tegen de avondklok. Zo'n vijftig mensen hadden zich daar verzameld. Een kleine brand bij de tennisvereniging werd snel geblust.