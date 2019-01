Peuter en tiener willekeurige slachtoffers bij schietincident in Helmond, een verdachte opgepakt

update + VideoHELMOND - In de Molenstraat in Helmond heeft maandagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee willekeurige slachtoffers gevallen: een 15-jarige fietsster en een 2-jarig meisje raakten gewond. In de Molenstraat is een auto gevonden waarvan de achterruit eruit ligt. In die auto zijn twee kogelgaten gevonden. Op het Doorneind is een verdachte opgepakt.

Het meisje van 2 zat achterop de fiets bij haar moeder en werd in haar onderbeen geraakt. Een 15-jarig meisje dat voorbij fietste is in haar arm geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zijn er meerdere schoten gelost.

Een groep jongeren had volgens getuigen op straat ruzie gekregen met elkaar en daarbij werden schoten gelost. Daarbij is een zilvergrijze Golf in de achterruit geraakt. Die auto is in de straat achtergelaten en de drie inzittenden zijn gevlucht. De politie is op zoek naar deze personen.

Er zou vanuit een groene Opel Astra zijn geschoten. Die is na het incident hard weggereden en gevonden in de Wolfstraat. Ook uit die auto zijn mensen gevlucht, waarnaar de politie op zoek is. Op het Doorneind is een verdachte aangehouden. Een derde auto, een donkergrijze Golf, die in de Wolfstraat stond, is ook in beslag genomen voor nader onderzoek.

De politiehelikopter kijkt mee vanuit de lucht. Het schietincident gebeurde aan de centrumkant van de Molenstraat. De politie zegt op dit moment nog geen duidelijkheid te hebben over wat er precies is gebeurd.

De straat is afgezet met linten. De daders zijn op de vlucht geslagen.

Later meer.

Volledig scherm De beschoten Golf in Helmond. © Bert Jansen

Volledig scherm De beschoten auto in de Molenstraat. © Simon Rood

Volledig scherm Vanuit de Ameidestraat is de geraakte auto, een grijze Golf, goed te zien. © Simon Rood

Volledig scherm Schietpartij in de Molenstraat in Helmond. © Bert Jansen