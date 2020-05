Peuters zaaien en oogsten hun eigen snacks bij kindcentrum LeLa in Helmond-Noord

Quote Ze willen allemaal de plantjes water geven. En soms sproeien ze elkaar ook een beetje nat Milou van de Ven, Kindcentrum LeLa Helmond-Noord ,,Als ze hier komen gaan ze als eerste naar de moestuin. Allemaal willen ze de plantjes water geven. En soms sproeien ze elkaar ook een beetje nat.” Simone Tempelaars en Milou van de Ven van kindcentrum LeLa in Helmond-Noord zien dat de groep 2,5 tot 4-jarigen heel enthousiast is over de moestuin die ze sinds kort hebben.



Ze vinden aandacht voor gezonde voeding belangrijk en hebben zich daarom bij Jibb+ aangemeld voor het project Smakelijke Moestuinen. Dat is opgezet om kinderen al op jonge leeftijd op een speelse manier te leren hoe groenten groeien en smaken. Dus kweken de peuters bij kindcentrum LeLa aan de Basstraat nu groenten, doen ze allerlei opdrachten en oogsten en eten ze straks samen hun eigen wortels, radijsjes, peulen, doperwten en snijbieten. De ouders worden ook betrokken, zodat het hele gezin er iets aan kan hebben.

Tomaatjes als tussendoortje

Bij de kinderopvang merken ze dat sommige peuters weer moeten leren om fruit te proeven nu ze vanwege het coronavirus een tijdje niet zijn geweest. Tussendoortjes als koeken en repen zijn al enige tijd ingeruild voor gezonde snacks als tomaatjes en komkommer. Smakelijke Moestuinen kan een extra zetje zijn richting meer groente eten.

De zestien bakjes met plantjes staat er nu zo’n vier weken. Er steken al behoorlijk wat plukken groen uit het zand. ,,Het groeit snel. Zo blijft het ook interessant”, vertelt groepsleidster Marina. Samen met Florian, Quinten, Olgun, Zara en Brantley geeft ze de plantjes water. ,,Niet alles op één. Ook in die in het midden”, corrigeren de peuters elkaar.

Een aantal kindjes vindt het nog lastig te begrijpen dat wat ze in de winkel kopen nu ook hier groeit. Of ze de wortels uit eigen tuin straks gaan eten? ,,Nee joh. Dat is raar”, zegt een van de jongens. ,,Spinazie hoef ik ook niet, dat eet ik nooit”, zegt een ander kind. Samen met de begeleiders worden straks snacks en gerechtjes gemaakt die ze allemaal gaan proeven. ,,Juist ook dingen die ze normaal niet eten”, zegt Van de Ven. De kinderen worden beloond met een proefdiploma.

Nog ruimte voor deelnemers

LeLa in Helmond-Noord is een van de zeven kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de stad die meedoen aan Smakelijke Moestuinen. Het landelijke project is ‘naar Helmond gehaald’ door Jibb+. De organisatie die Helmonders stimuleert meer te bewegen en gezonder te eten wil een gedragsverandering zien, met name in aandachtswijken. ,,De groenteconsumptie moet omhoog. Dat kan zo op een leuke manier beginnen”, aldus Irene Gruintjes, projectleidster voeding bij Jibb+.