Phileutonia-jubilarissen uit Helmond waren muzikale wereldreizigers

Het bracht ze naar plaatsen waar je als Helmonder niet zo snel kwam. Kiev kort na de val van de muur bijvoorbeeld. Phileutonia was er op muzikale uitwisseling. De reis erheen was al een hachelijke onderneming, herinnert Seijkens (68) zich. ,,We vlogen in zo’n oude Tupolev van Brussel naar Kiev. Bij de landing trilde dat toestel enorm vanwege de gaten in de landingsbaan.’' Schaarste heerste er, merkten Seijkens en zijn makkers. ,,Bij een schoenenwinkel waren er maar vier soorten schoenen verkrijgbaar.’' En het onderkomen? Een jeugdvakantiepark in een bos, niet eens zo ver van Tsjernobyl. Bariton Dirks (73): ,,de nasleep van die kernramp was goed te merken. Je hoorde werkelijk geen vogeltje fluiten in dat bos.’'

Kortom, een niet alledaags avontuur in het oosten, kort na de val van het communisme. Dat met eigen ogen zien was een privilege dat was weggelegd voor muzikanten van Phileutonia.

St. Jozefschool

Was je muzikant bij de koninklijke stadsharmonie uit Helmond, dan behoorde je tot de crème de la crème van de Nederlandse blaas- en slagwerkmuziek. En de vier jubilarissen hebben uiteraard heel wat uurtjes gerepeteerd om tot dat niveau te komen. Saxofonist Verspaget (68) had al enige voorkennis toen hij zich als achtjarig ventje bij Phileutonia meldde. ,,Ik zat op de St. Jozefschool. Daar goot Theo Driessen muzikale vorming bij de leerlingen er met de paplepel in.’'

Maar ook Seijkens, Giebels (die klarinet speelde, maar voornamelijk bij de drumband actief was) en Dirks werden steeds beter. Niet in de laatste plaats dankzij dirigent Jan van der Peet, de grondlegger van het jeugdorkest van Phileutonia. De vier jubilarissen waren destijds pioniers in dat ensemble. Het bleek een goede kweekvijver, want ze groeiden door tot de spreekwoordelijke hoofdmacht. ,,Repeteren, repeteren, repeteren was het devies’', weet Giebels (74) nog. ,,Het was absoluut not done om zomaar een repetitie over te slaan, zoals nu wel eens gebeurt.’' Lol hadden de vier musketiers niettemin volop. Bijvoorbeeld in de tijd (ver voordat Phileutonia een eigen onderkomen kreeg aan de Kanaaldijk Noordwest) dat Zaal van Vilsteren de uitvalsbasis was. Dirk: ,,Daar werd een wijnkelder gebouwd. Dat werd al snel ons ‘hok’. Het nodige kattenkwaad haalden we er uit. Maar het was nooit baldadig.’'