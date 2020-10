Pierre en Bart brengen kersverse vis aan huis in regio Eindhoven en Helmond

Ze zagen de afgelopen tijd de vraag naar het bezorgen van vis aan huis toenemen. ,,Zo zijn er regio’s waar bijna geen vis te krijgen is of hebben mensen door hun baan geen tijd om naar de markt te komen.” Daar wilden Bart Wilms en Pierre de Beer (beiden 26 jaar) uit Beek en Donk iets mee doen en daarom bezorgen ze nu verse vis aan huis.

Het tweetal heeft elkaar jaren geleden leren kennen in de visbranche. De Beer: ,,Ik ben met vis opgegroeid. Al sinds mijn dertiende werk ik bij het visbedrijf van mijn vader en oom. Eerst als verkoper, daarna als bedrijfsleider. Later is Bart ook bij ons komen werken. Iedere week werkten we samen en het klikte heel goed.”

Moderner

Ze benutten hun jarenlange ervaring in de visbranche om een nieuwe weg in te slaan. De Beer: ,,Elk visbedrijf gaat steevast naar de markt. Dit mocht van ons wel wat moderner. We moeten met de tijd meegaan. Toen wij nog in de kraam stonden, kwam al vaker de vraag naar het thuisbezorgen van vis. Thuisbezorgen wordt sowieso steeds populairder, waarom zouden we het dan niet met vis proberen?’’

Op de site visaanhuisbezorgd.nl wordt de keuze geboden tussen drie verschillende soorten bestellingen. Allereerst bieden ze een heel divers assortiment aan losse visproducten. Wilms; ,,Je kan in bepaalde tijden ook kiezen voor verschillende soorten seizoensvis.”

Daarnaast stellen ze barbecue- en gourmetboxen samen. ,,Voor de laatste optie hebben wij de handen ineengeslagen met chef-kok Jan-Chris Krabbendam. Hij heeft gerechten samengesteld die je compleet, inclusief recept en bijbehorende ingrediënten, kan bestellen.’’

De hele week, tot vrijdagmiddag twaalf uur, kunnen klanten hun bestellingen achterlaten op de site. Op zaterdag zullen deze volgens Wilms aan huis worden bezorgd: ,,De vis komt dan middernacht vers vanuit onze leverancier in Spakenburg deze kant op. Verser kan je het eigenlijk niet hebben. Doordat wij onze vis vers in de juiste hoeveelheden bestellen, is de klant zeker van een goede en juiste kwaliteit voor een mooie prijs.’’

Afstand

De site is vanaf vandaag open. De vishandelaren bezorgen vooralsnog in Laarbeek, Helmond, Eindhoven, Nuenen en de bijbehorende wijken.

Om de coronamaatregelen maakt het duo zich geen zorgen: ,,Thuisbezorgen kan altijd. We zetten het pakket bij de voordeur en doen daarna een paar stappen achteruit. We kunnen hierdoor goed afstand houden van onze klanten.‘’