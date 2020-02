Piet Hein van Thiel (1940-2020): Hotelman en Black Gard

HELMOND - Hij werd opgeleid op de beroemde hotelschool in Lausanne. En was vervolgens in de hele wereld actief in de horeca- en hotelbranche. Ook in zijn geboorteplaats Helmond, waar de deze week plotseling overleden Piet Hein van Thiel aan de wieg stond van de Briketterie (later De Steenoven).