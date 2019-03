Pieter H. bekent deel fraude gemeente Helmond

Het ED was donderdag aanwezig in de rechtbank in Den Bosch en bracht verslag uit via Twitter. De tweets zijn hier terug te lezen.

Hulp gehad

H. gaf toe dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd; dat hij facturen en handtekeningen vervalste. Hij zou daarbij hulp hebben gehad van leveranciers van de gemeente. Zij kregen facturen van andere bedrijven, stuurden vervolgens gemanipuleerde rekeningen naar het stadhuis en fungeerden zo als tussenpersonen. Het zou in ieder geval gaan om een bedrijf in bedrijfskleding en eentje in kantoormeubilair. Ook erkende H. dat hij in contracten rond lease-auto’s de handtekeningen van zijn ex-vrouw heeft vervalst.