Pieter Scheepers is 25 jaar priester en wil niet meer weg uit Mierlo-Hout: ‘Ik voel me meer een dorpspastoor, geen manager’

HELMOND - Als vierjarige wist hij al de namen van kerken in de buurt uit zijn hoofd. Nu viert Pieter Scheepers (50) zijn 25-jarig jubileum als priester. In de kerk waar hij gedoopt werd, communie deed en ook de eerste heilige mis vierde als priester. ,,Ik ga niet meer weg uit Mierlo-Hout.”

Welke jongen speelt op zijn kamer kerkje en bouwt daar een heuse kapel. En was terug te vinden bij de Lambertuskerk als zijn ouders hem tijdens een middagje winkelen in Helmond kwijtraakten. De liefde voor het godshuis zat er al vroeg in bij Pieter Scheepers.

Quote De volgende verhuizing is naar een plek hier achter de heg Pieter Scheepers, Pastoor Damiaanparochie

,,Ik was een keer opgesloten in de kerk van Aarle-Rixtel. Terwijl ik nieuwsgierig een kijkje ging nemen, waren de deuren op slot gedaan. Ik heb toen de klokken aangezet, waarna de kosteres kwam kijken hoe die ineens konden luiden.” Scheepers wist hoe dat moest, omdat hij zelf misdienaar was. Dat mocht hij worden van zijn ouders, in ruil voor het afbreken van de kapel op zijn slaapkamer.

Een cadeau

In de pastorietuin kijkt hij naar de St-Luciakerk. ,,125 jaar oud", zegt Scheepers trots. Dat hij het 25-jarig jubileum mag vieren in zijn eigen Mierlo-Hout, is een cadeau voor hem. Een priester kan zijn carrière niet plannen, daar gaat het bisdom over. ,,Het is ook helemaal niet gebruikelijk om iemand in zijn eigen parochie te benoemen.”

Dat geluk had Scheepers wel. Per 1 januari 2021 verruilde hij de Franciscusparochie Asten en Someren voor de Damiaanparochie in Helmond. Hij wilde graag dichter bij zijn vader en moeder zijn. Dichterbij kan niet. Aan het ritme van om de zes tot tien jaar van standplaats veranderen, komt wat Scheepers betreft een einde. ,,De volgende verhuizing is naar een plek achter de heg", verwijst hij naar het kerkhof.

Quote John van de Laar zei dat er nog plaatsen over waren op het seminarie. Ik fietste boos weg, voelde me betrapt. Maar ik ben omgekeerd Pieter Scheepers, Is 25 jaar priester

Zijn benoeming en verhuizing naar Mierlo-Hout maakte meerdere cirkels rond. Scheepers keerde terug op geboortegrond, kwam in de kerk van zijn jeugd en treedt in de voetsporen van John van de Laar, die hem ooit het beslissende zetje gaf. ,,Hij kwam hier in 1991 en was datgene wat ik diep in mijn hart wilde worden. Ik had het gevoel dat niemand dat in de gaten had. Op een dag zei John dat er nog plaatsen over waren op het seminarie. Ik fietste boos weg, voelde me betrapt. Maar ik ben omgekeerd.”

Brabantse dorpspastoor

Hij begon in Ooijpolder, kwam daarna in Geffen en vervolgens Berkel-Enschot. Parochies moesten fuseren, Scheepers kreeg steeds meer kerken onder zijn hoede. ,,Dat had ik niet verwacht toen ik vol idealen priester werd. Ik zag mezelf als een echte Brabantse dorpspastoor, die de mensen kent en overal bij is. In Asten en Someren ging ik over negen kerken. Dat pas zo niet bij waar ik voor gekozen heb, ik ben gewoon geen manager.”

Nu is Scheepers ‘de enige priester aan deze kant van het kanaal in Helmond'. Wel een priester op vertrouwde grond. ,,Toen ik tijdens mijn eerste dienst hier de kerk in keek, zag ik voor tachtig procent bekende gezichten.” Carnaval bleek een goede gelegenheid om meer mensen te leren kennen, ook in Stiphout. Met een pilsje erbij gebeurt dat op een laagdrempelige manier.”

Tonprater

Zijn broer is bekend als kletser. Had het ook andersom uit kunnen pakken, Pieter in de ton en Rob achter het altaar? ,,Hij stapt een wildvreemde zaal binnen als typetje, dat zou ik niet durven. En omgekeerd denk ik dat hij heel zenuwachtig zou zijn. Wat wel heel toevallig was: op de dag dat ik priester werd gewijd, kwam Rob op tv bij Moppentoppers.”

Vader Scheepers wist de overeenkomst tussen de broers goed onder woorden te brengen. ,,Ons pa heeft ooit gezegd: Ze proberen allebei iets van vrolijkheid en blijheid aan mensen mee te geven. Het grappige is dat mensen zeggen na de carnavalmis; dat zal hullie Rob wel hebben geschreven. Nee dus.”

De jubileummis is op dinsdag 24 mei om 19.00 uur in de St-Luciakerk. ,,John van de Laar verzorgt de feestpreek.” Aansluitend is er een receptie in de Geseldonk.