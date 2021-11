Pieter Vervoort voert lijst CDA Helmond aan

Martin was het eerste Poolse jongetje in het dorp Handel: ‘Littekens die nooit meer verdwijnen’

Martin Radecki (39) is acht als hij met zijn moeder en zusje vanuit Polen naar het buitengebied van Handel verhuist. Het eerste Poolse gezin van het dorp is in die dagen een bezienswaardigheid. ,,Kinderen porden in onze ribben om te kijken of we au zeiden.”

7 november