Pijnlijke mail voor ambtenaren in Helmond: je bent niet meer nodig

HELMOND - Een grote blunder op de afdeling Financiën van de gemeente Helmond vorige week. Er werd een mailtje verstuurd waarin per ongeluk de namen werden genoemd van mensen die in de toekomst overbodig zijn.

Ongelukkige bedrijfsongevallen, ze komen in elke organisatie voor. Maar een zevental ambtenaren van de gemeente Helmond moet zich deze week rot geschrokken zijn toen zij hun e-mails doornamen. In de mail, ook gericht aan hun naaste collega's, lazen zeven werknemers van de gemeente dat ze in de toekomst overbodig zijn, kunnen worden overgeplaatst of dat hun contract niet verlengd wordt.

,,Vorige week is een mail verstuurd naar de medewerkers van de afdeling Financiën, met daarin een presentatie over de doorontwikkeling van deze afdeling", reconstrueert een woordvoerder van de gemeente de gang van zaken. ,,Per abuis stonden in deze presentatie zeven namen voor wie er mogelijk gevolgen zijn. Wij betreuren dit voorval en ook dat deze mensen dit nieuws zo hebben moeten lezen."

Controles

Op de afdeling Financiën is het al tijden onrustig, medio 2016 werd er gereorganiseerd op het departement. De huisaccountant Deloitte schreef recentelijk een vernietigend rapport over de werkwijze en de controles daarop bij de gemeente Helmond. ,,Na het verschijnen van dat rapport zijn sommige processen nog eens extra versneld", zegt de gemeente in een reactie. ,,Onder andere op de afdeling Financiën. Dit betekent iets voor medewerkers die al op deze afdeling werkzaam zijn. Niet iedereen kan het werk blijven doen dat hij of zij de afgelopen jaren heeft gedaan."