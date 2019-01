PIT vindt brandgevaarlijke slaapkamers in Helmond

In het bedrijfspand op hetzelfde perceel vond het PIT nog een slaapkamer. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Op het adres, waar geen bewoners stonden ingeschreven, was één arbeidsmigrant aanwezig. Op hetzelfde adres was er gefraudeerd met elektriciteit en gas, waardoor er een zeer gevaarlijke situatie was ontstaan. Enexis heeft alles afgesloten en doet aangifte van fraude.