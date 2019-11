Pizzabezorger schittert plots in stadsonderzoek

Aart Swinkels (1925 - 2019) uit Helmond: hockey, carnaval, muziek en meer

20 november HELMOND - Hockeyclub HMHC uit Helmond wordt in de Tweede Wereldoorlog stilgelegd door de Duitsers. De zondag overleden Aart Swinkels is een van de jongeren die de vereniging in 1943 nieuw leven inblazen en in de jaren 50 grote successen bezorgen. Hij speelt ruim twintig jaar in het eerste herenteam, dat net als het eerste damesteam de hoogste landelijke klasse bereikt.