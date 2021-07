Plan om fietspad door het bos te asfalteren valt slecht in Mierlo-Hout maar natuurplatform ziet geen bezwaar

Wordt de stilte op het bouwter­rein van Ons Oostende in Helmond na vier jaar nu snel doorbroken?

23 juli HELMOND - Wie zijn zinnen heeft gezet op een van de nieuwe woningen in het plan Ons Oostende in Helmond moet veel geduld hebben. Het is in 2017 gepresenteerd, maar het is nog niet te zeggen wanneer de eerste werklui aan de slag kunnen.