Plan voor 14 huurhuizen op binnenterrein in Helmondse binnenstad

Natuur staat vol in bloei en vogels broeden, toch wordt er gemaaid: ‘Kan niet anders’

12 juni BEST - Het is zomers warm en de natuur staat vol in bloei, maar toch worden er bermen en slootranden gemaaid in de regio. ‘Slecht voor flora en fauna’, foeteren omwonenden, maar volgens waterschap De Dommel kan het niet anders. ,,‘Gewoon niet maaien in deze tijd van het jaar’ is te simpel gedacht.”