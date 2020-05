Plan voor zwembad in Helmond roept vragen op, college wil óók nieuwbouw op De Braak

Nu de locatie van het nog te bouwen zwembad op De Braak wordt gewijzigd, bekijkt de gemeente Helmond hoe het gebied rondom de wateraccommodatie eruit moet komen te zien. Duidelijk is dat het college zijn voorkeur heeft voor de bouw van nieuwe huizen. Om het ondernemers in het centrum niet lastiger te maken, ziet Helmond de komst van winkels en horeca niet zitten in de omgeving van het zwembad.