Platencontract voor Helmondse DJ Lorentz (17)

In 2016 was hij al eens in het nieuws omdat hij mocht draaien tijdens het Amsterdam Dance Event: een unicum voor een jochie van toen veertien jaar oud. Hij moest nog op een kratje staan om boven de draaitafels uit te komen, maar inmiddels is hij flink de hoogte ingeschoten en zit hij in het eerste jaar van de Herman Brood Academie in Utrecht.



,,Eén van de eerste opdrachten aan het begin van het schooljaar was jezelf een doel stellen: 'wat wil je vóór het einde van het jaar bereikt hebben?' Ik koos voor een eigen track en een platencontract bij een groot label. De leraren vonden dat ik de lat wel heel hoog legde, maar het is gelukt. Ik heb het tegendeel bewezen,” glundert de Helmondse dj.