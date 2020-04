Pleidooi voor overeind houden HVV Helmond: met het verhuren van een klein stukje grond zou dat kunnen

De bloemist in de regio kan het amper bijbenen: ‘Er vallen nu meer tranen dan in de afgelopen 30 jaar’

14 april HELMOND/EINDHOVEN - Voor menig bloemist in de regio is het momenteel ‘een gekkenhuis.’ In deze zware tijd sturen mensen elkaar meer dan ooit een bloemetje én moeten er veel rouwstukken worden gemaakt.