Pleij pleit in Helmond voor de docent

Off the Record in Helmond: veel muziek, weinig politiek

3:00 HELMOND – Het klinkt als een verfrissend concept: praten met politici, maar niet over politiek. In een notendop is dat het idee van de talkshow Off the Record – een forumavond met als doel het publiek kennis te laten maken met de persoon achter de politicus, en te zorgen dat veel mensen op 21 maart naar de stembus gaan. Woensdagavond was de eerste van de drie avonden in de Cacaofabriek.