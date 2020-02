Plichtsgetrouw tijdens de optocht: zonder vrijwilligers geen carnaval in Helmond en Lierop

HELMOND/LIEROP - Omdat de plicht roept zit meelopen in de optocht er niet voor ze in, maar zonder vrijwilligers van hulpdiensten en horecapersoneel was carnaval niet denkbaar.

Terwijl het opzwepende geluid van feestmuziek in de verte aanzwelt, staat verkeersregelaar Pieter Verhees om 14.45 uur ‘s middags op zijn post, kruising Hogeweg/Lijestraat. Met een weemoedige blik in de ogen tuurt hij even naar de naderende Lieropse carnavalsoptocht. ,,Ik liep met een buurtgroepje uit de Drievennestraat en de Duinerweg jarenlang mee in optochten. Ook in Helmond. Maar een ingeklemde handzenuw weerhoudt mij ervan om wagens te bouwen.’’

Dienst doen als verkeersregelaar is een manier om tóch bij de optocht betrokken te zijn. ,,De beleving is zo niet ver weg’’, relativeert Verhees het gemis. Wanneer de eerste groep in de stoet de kruising nadert, komt de carnavalsliefhebber in actie. De Lieroppenaar verplaatst het wegafzettingshek om te voorkomen dat nietsvermoedende automobilisten vanaf de Hogeweg de parade in rijden. Een noodzakelijke klus dus om te waarborgen dat de optocht veilig en vlekkeloos verloopt.

Al zes jaar verkeersregelaar

In Mierlo-Hout is het voor verkeersregelaar Wim Hendriks luttele minuten voor de start van de optocht ook alle hens aan dek. Hij dirigeert op de Houtse Parallelweg driftig nog enkele auto’s van het parcours weg voordat de stoet opdoemt. De gure wind lijkt de kloeke Helmonder - al zes jaar verkeersregelaar - nauwelijks te deren. ,,Jou kennende zal je wel geen thermo ondergoed dragen’’, grapt een bezoekster. Tegen een (wind)stootje kunnen is dan ook een goede eigenschap voor een verkeersregelaar. Zeker als je zoals Hendriks vaak ingezet wordt. ,,Ik regel morgen ook het verkeer bij de Helmondse optocht en maandag in Brouwhuis’’, somt hij op.

Dan is voor Hendriks het moment aangebroken om naar een andere post te verhuizen: de Hoofdstraat ter hoogte van de kruising met de Pastoor Elsenstraat. Zo is de verkeersregelaar dus heel dicht bij de stoet, zonder al die pracht en praal te kunnen aangapen. ,,Maar ik haal dat ‘s avonds wel in. Dan kijk ik op televisie samenvattingen van carnavalsoptochten. Zo krijg ik toch een hoop mee van carnaval.’’

Belangrijk dat er tijdens de optocht zaken open zijn

Volledig scherm Broer en zus Linda en Ad de Brouwer in ijssalon Nemanja © Harry Weerts Ook voor de familie De Brouwer zit op het gemak naar de Mierlo-Houtse optocht kijken er zaterdagmiddag niet in. Het is in ijssalon Nemanja een komen en gaan van carnavalsvierders die even de handen willen warmen aan een kop koffie. En dus is het klanten bedienen geblazen voor de eigenaars van de ijssalon. ,,Of we het jammer vinden? Nou, nee hoor. Met zo’n mensenmassa voor je neus zit je toch wel midden in de sfeer’’, legt een opgetogen dochter Linda vanachter de toonbank uit.



Ook de familie De Brouwer is in de carnavalsstemming. Linda’s broer Ad heeft zich uitgedost als meneer Aart van Sesamstraat. ,,Het is ook belangrijk dat er tijdens de optocht zaken open zijn’’, vindt Linda. ,,Bezoekers moeten ergens een plasje kunnen doen of bij slecht weer kunnen schuilen.’’Ook dochter Yvon gebruikt de ijszaak van haar ouders als aanlegplaats. Ze loopt mee in de optocht als lid van de B(r)ouwers. ,,Vaste prik dat ze effe een bliksembezoek brengt’’, schaterlacht zus Linda.

Bodempje leggen

Bij het worstenkraampje van Reggie Spoormakers aan de Houtse Parallelweg kan feestvierend Mierlo-Hout ook alvast een bodempje leggen, zij het in de frisse buitenlucht. Voor een euro kun je er de maag vullen met een broodje bokworst. Had ze geen plicht te vervullen, was Spoormakers als liefhebber naar de optocht gaan kijken. Maar nu zet ze langs het parcours Kansrijk Mierlo-Hout in het zonnetje. Sinds ze is gestopt met regisseren bij de Houtse Toneelgroep, zet Spoormakers zich vol overgave in voor dit project dat eenzaamheid in Mierlo-Hout bestrijdt. Kansrijk Mierlo-Hout verwent trouwens regelmatig de inwendige mens. ,,Twee keer per maand houden we een driegangenmenu voor kwetsbare groepen’’, legt ze uit. En ook de worsten vinden op carnavalszaterdag gretig aftrek.

Intussen volgt Spoormakers toch de voorbijtrekkende optocht met een schuin oog. Andere verplichtingen hebben tijdens de optocht staat trouwens nog niet gelijk aan het missen van carnaval. ,,Ik haal het straks zeker in’’, grinnikt Linda de Brouwer. En ook Verhees stort zich nog wel in het Lieropse feestgewoel. ,,Ik pak vanavond nog wel een pilsje bij Zaal van Oosterhout.’’