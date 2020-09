PNEM-terrein in Helmond-Noord verkocht, nu wachten op de bouwplannen

Deze zon­ne-au­to zoekt zelf een plek in de zon op

3 september Een zelfrijdende laadpaal als auto. Het is de droom van Solar Team Eindhoven die donderdag werd gedemonstreerd. Inmiddels staat een nieuw team in de startblokken maar is nog onzeker of ze gaan meedingen voor een vijfde wereldkampioenschap in Australië.