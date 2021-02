Polen praten zakelijk geschil (over gestolen auto's) uit met de vuisten, ‘zoals mannen dat altijd doen'.

Voetstap­pen in de sneeuw verraden schuil­plaats van voortvluch­ti­ge in Helmond

9 februari HELMOND - De politie heeft maandagavond een voortvluchtige verdachte aangehouden dankzij voetsporen in de sneeuw. De verdachte was via een omgevallen vuilcontainer over een schutting geklauterd. Hij had nog een celstraf van 14 dagen openstaan.