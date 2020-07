‘Polenhotel’ in Helmond later klaar dan verwacht

Video Prótesis de Mama laat Cubaanse vrouwen met borstkan­ker zich weer compleet voelen; New Grace in Helmond helpt een handje

9:41 HELMOND - Stichting Prótesis de Mama zet zich in voor vrouwen met borstkanker in Cuba. New Grace in Helmond helpt met het inzamelen van gebruikte borstprotheses en aangepaste lingerie. ,,Wat is er mooier dan een ander er blij mee maken”, zegt Toos Leenen van het centrum voor nazorg aan kankerpatiënten.