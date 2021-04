Politie belaagd: zwaar vuurwerk ontploft op binnenplaats van bureau in Helmond

Video ‘De coronazelf­test? Een eitje met een spannend slot’

7 april EINDHOVEN - Voel ik me draaierig? Nee. Zie ik sterretjes? Ook niet. En heb ik nu corona? Dat weet ik over een kwartiertje. Het doen van een coronazelftest is niet heel ingewikkeld, ontdekte ED-verslaggever Dwayne Vrancken. ‘Als zelfs mij het lukt, kan iedereen het!’